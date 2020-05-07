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СКР заподозрил Быкова в организации убийства члена ОПГ и его приятеля

Показания на бизнесмена дал осужденный по этому делу Владимир Татаренков

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Следственном комитете подтвердили задержание красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова. Его заподозрили в причастности к убийству двух жителей Красноярска в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова (пп. "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР).

По делу об их убийстве уже привлекали к ответственности непосредственных исполнителей. Сергей Бакуров получил пожизненный срок, Владимир Чучков остается в розыске, напомнили в СК.

Владимир Татаренков, приговоренный к 13 годам колонии за участие в организации убийства, дал показания на Быкова, назвав его одним из организаторов преступления. На основании его показаний и других собранных следствием доказательств у следователей появилась доказательная база о причастности бизнесмена к преступлению. В связи с этим он и был задержан.

По данным следствия, Наумов был участником преступной группировки, которую возглавлял Быков. В первой половине 1994 года у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым. Наумов нашел несправедливым распределение доходов от совместной деятельности. В результате у них возникла "взаимная личная неприязнь", говорится в сообщении СК.

"Спустя непродолжительное время перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому – Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды", - установило следствие.

Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года в тот момент, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, непосредственные исполнители убийства - Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.

Ранее о задержании Быкова и обысках у него дома сообщил источник "Интерфакса".

Анатолий Быков

Анатолию Быкову 60 лет. В 90-х годах, выучившись на учителя физкультуры, он открыл бизнес при Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ).

В 1992 году он стал владельцем 10% завода, затем увеличил долю до 28%. С 1998 по 2000 годы Быков был председателем совета директоров КрАЗа.

С 1997 по 2016 год Быков избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2013 году он возглавил региональное отделение партии "Патриоты России". На выборах в горсовет Красноярска "Патриоты России" набрали 25,62 % голосов избирателей.

В апреле 1999 года на Быкова завели первое уголовное дело по статьям о причастности к убийству, отмывании, незаконном хранении оружия и незаконных валютных операциях. Затем следствие добавило ему статьи о вымогательстве и невозврате кредитов, полученных путем вымогательства.

В конце 1999 года бизнесмен уехал в Венгрию, где его задержали по российскому запросу. Показания о причастности Быкова к убийствам предпринимателей дал его соратник, затем он отказался от этих показаний и Быкова освободили.

В октябре 2000 года Быкова арестовали снова, обвинив в заказе убийства одного из партнернов. На момент ареста он был депутатом и мажоритарным акционером ОАО "Красэнергомаш", а также членом законодательного собрания Красноярска.

Летом 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил его к шести с половиной годам условно за организацию покушения на "авторитетного бизнесмена" Вилора Струганова (Паша Цветомузыка). Покушение оказалось инсценировкой. В июле 2003 года Быков получил еще год за сокрытие следов убийства жителя Назарова Олега Губина в 1996 году, но попал под амнистию в зале суда.

10 марта 2009 году ЕСПЧ удовлетворил жалобу Быкова и назначил ему 26 000 евро компенсации за нарушение его прав на свободу и личную безопасность и на уважение его частной жизни.

Анатолий Быков Красноярск ФСБ МВД Росгвардия Владимир Татаренков Кирилл Войтенко Александр Наумов

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