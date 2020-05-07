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Крымский вице-премьер заплатит штраф за нарушение режима самоизоляции

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов публично извинился за прогулку в период самоизоляции по лесу, фотографии с которой он ранее разместил в соцсетях.

"Действительно, необдуманный поступок - во время выходного дня прогуляться по лесу. Полностью осознаю меру своей ответственности. Обратился в министерство экологии (Крыма - ИФ) для составления на меня административного протокола и уплаты штрафа. Еще раз извиняюсь перед всеми жителями Крыма", - сказал Кабанов в прямом эфире телеканала "Крым 24".

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Вице-премьер пояснил, что работает практически без отдыха и свой редкий выходной решил провести на природе.

"Я по рабочим делам и так нахожусь и в полях, и в лесах, и на берегоукрепительных сооружениях, потому что масса объектов реализуется по федеральной целевой программе. Но это был выходной день, поэтому посыпаю голову пеплом, извиняюсь, готов заплатить за это", - добавил он.

Это заявление было сделано после того, как пользователи соцсетей раскритиковали Кабанова за нарушение режима самоизоляции, который установлен в Крыму.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения COVID-19 действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для всех жителей региона была введена 3 апреля и продлена до 11 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в Крыму у 160 человек.

Крым Евгений Кабанов

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