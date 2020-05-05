Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

"Предварительно - это первая смерть, которая наступила в результате заражения коронавирусной инфекцией. Много было сопутствующих заболеваний, ожидаем официального подтверждения (причины смерти - ИФ)", - сказал он на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.

Вице-премьер республики Елена Романовская уточнила, что женщина 1950 года рождения поступила с пневмонией в больницу 30 апреля, в числе сопутствующих заболеваний: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности, обязательная самоизоляция для всех жителей была введена 3 апреля и продлена до 11 мая.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 128 человек.

В апреле Аксенов призвал россиян временно воздержаться от поездок в Крым в туристических и деловых целях из-за эпидемии коронавируса.