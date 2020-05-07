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Глава Крыма поставил под сомнение курортный сезон 2020 года

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов высказал сомнение, что курортный сезон на полуострове состоится. Он заявил это на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

Экономический кризис

"Только если позволит благоприятная обстановка на полуострове, возможен внутренний туризм - формируем свою программу", - сказал Аксенов.

По его словам, это региональная программа по организации отдыха в санаториях для примерно полумиллиона местных жителей за счет бюджета. Ранее он упоминал ее в фейсбуке.

При этом он назвал курорты и общепит - наиболее пострадавшими отраслями, которым в ближайшее время так и не разрешат работать. Власти региона готовят для них дополнительные меры поддержки.

Аксенов также посоветовал не строить иллюзий по поводу снятия всех ограничений: он считает, что это будет возможно только после выпуска вакцины.

В Крыму режим повышенной готовности действует с 17 марта, обязательная самоизоляция - с 3 апреля. Заражение коронавирусом выявлено у 168 жителей региона, один из заболевших умер. Бронирование мест в крымских отелях и санаториях запрещено до 1 июня, туристы начали массово покидать полуостров в начале апреля. Власти предварительно оценили снижение турпотока за два месяца ограничений в 1 млн человек.

В 2019 году Крым принял рекордное число отдыхающих - 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.

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