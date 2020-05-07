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У "Омбудсмена полиции" Воронцова выпилили дверь и провели обыск

В ГУ МВД Москвы заявили, что его подозревают в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Москве к создателю интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову пришли с обыском, его доставили на допрос, сообщила "Правозащита Открытки", которая представляет его интересы. Жена Воронцова сказала правозащитникам, что дверь в его квартиру выпилили.

Активиста доставили в ГСУ ГУ МВД Москвы, сообщила организация.

"Пока неизвестно, в рамках какого дела проводятся следственные действия. Дверь в квартиру Воронцова выпилили, как рассказала его жена, перед началом обыска к нему в окна с крыши по веревкам спускался спецназ", - заявили в "Правозащите Открытки".

Пресс-служба столичного главка полиции сообщила, что 7 мая задержан москвич, администратор групп в социальных сетях и мессенджерах.

"Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера", - сообщил глава пресс-службы, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Потерпевший сообщил, что с 2012 по 2017 год он служил в одном из столичных подразделений полиции. Он вспомнил, что в октябре 2017 года "ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ". Заявитель заплатить отказался, и тогда в группе были опубликованы в широком доступе дискредитирующие его фотографии.

По факту следственное управление МВД возбудило дело по статье о вымогательстве в крупном размере (часть 2 статьи 163 УК).

В апреле у Воронцова и родителей его жены прошли обыски в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК).

Дополняется

Владимир Воронцов Омбудсмен полиции Москва МВД

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