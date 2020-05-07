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Создателю "Омбудсмена полиции" предъявлено обвинение в вымогательстве

Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Создателю правозащитного проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве у бывшего полицейского, сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей столичного главка Владимир Васенин.

В РоссииУ "Омбудсмена полиции" Воронцова выпилили дверь и провели обыскЧитать подробнее

"Следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявили обвинение администратору паблика в социальных сетях, который задержан сотрудниками московской полиции по подозрению в вымогательстве денежных средств в крупном размере", - сказал Васенин.

По версии следствия, Воронцов требовал у сотрудника полиции 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий, которые в итоге были опубликованы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

"В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавил Васенин.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, подозреваемого в вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего полицейского за обнародование его личных фотографий в интернете. По словам начальника управления информации и общественных связей столичного главка полиции Васенина, подозреваемый - создателя проекта "Омбудсмен полиции" Воронцов.

По данным МВД, потерпевший с 2012 по 2017 год проходил службу в одном из подразделений столичного управления полиции. В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тысяч рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. "После того как заявитель отказался выплатить обозначенную сумму, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в группе и стали доступны широкому кругу лиц", - сказал Васенин.

Ранее "Правозащита Открытки" сообщила, что в квартире Воронцова, с которым в апреле проводились следственные действия в рамках уголовного дела о недостоверной информации про коронавирус, снова проходит обыск, а его самого доставили в отделение полиции для допроса.

"Пока неизвестно, в рамках какого дела проводятся следственные действия. Дверь в квартиру Воронцова выпилили, как рассказала его жена, перед началом обыска к нему в окна с крыши по веревкам спускался спецназ", - отмечали в "Правозащите Открытки".

В апреле у Воронцова и родителей его жены прошли обыски по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК). Ему вменили распространение слухов о заражении коронавирусом до 70% курсантов и офицеров в одном из вузов силовых структур в Петербурге. В СК тогда заявили, что на тот момент случаев заражения в этом вузе не было. После обысков Воронцова допросили как свидетеля.

Владимир Воронцов Омбудсмен полиции Москва МВД

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