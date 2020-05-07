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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
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Академик РАН спрогнозировал стабилизацию ситуации с COVID-19 к концу июня

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется к концу июня - началу июля, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

Пандемия коронавируса

"По Москве и Московской области снижение заболеваемости наступит после майских праздников. Еще более снизится заболеваемость в июне, и поэтому мы можем с уверенностью говорить, что стабилизация эпидемиологической ситуации наступит где-то в моем понимании ближе к концу июня - началу июля месяца", - сказал Акимкин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, пика заболеваемости может и не быть - он может оказаться "очень сглаженным", и страна пройдет фазу повышенной заболеваемости незаметно. Также эксперт отметил, что положительно скажется на динамике заболеваемости природный фактор: с приближением лета ультрафиолетовое излучение понизит активность вируса.

Вторая волна коронавируса

Акимкин также высказал мнение, что вторая волна коронавируса будет - она, убежден специалист, наступит ближе к осенне-зимнему сезону. "(Вторая волна - ИФ) будет так или иначе, поскольку циркуляция этого вируса - пока никто не знает, сколько она будет происходить, год-полтора-два", - отметил академик.

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"Сегодня интерес к этому вирусу будет абсолютно точно осенью. И мы все-равно будем видеть и определенный объем вирусоносительства", - сказал директор ЦНИИ эпидемиологии.

Он также добавил, к этому времени эпидемиологи уже будут знать результаты изучения популяционного иммунитета - какой удельный вес населения встречался с вирусом и у кого есть антитела, это помогут выяснить новые тест-системы.

"Не могу сказать, что вакцина решит на 100% все вопросы этого вируса. Даже только с точки зрения того, что, наверное, вирус все-равно будет мутировать, нужно будет как-то корректировать эти вакцины. У нас сегодня нет четкого ответа, какую категорию мы должны вакцинировать, когда мы должны получать примерно иммунный ответ и гарантировать, что привитой человек или группа лиц не заболеют", - отметил Акимкин.

Василий Акимкин Роспотребнадзор коронавирус

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