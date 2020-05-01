Роспотребнадзор предупредил о высокой вероятности второй волны COVID-19 осенью

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре предупреждают, что после спада заболеваемости летом новая коронавирусная инфекция может вернуться осенью, и в результате будет еще одна волна заболевания.

"Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции. При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период", - заявили в ведомстве.

Комментарий Роспотребнадзора опубликован в пятницу на сайте Информационного центра по борьбе с коронавирусом стопкоронавирус.рф.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на исследование центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США) сообщало, что пандемия коронавируса COVID-19 может длиться два года, и ее не удастся взять под контроль, пока две трети населения Земли не приобретут иммунитет к этому вирусу.