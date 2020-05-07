Авиационный институт Жуковского испытал беспилотники для борьбы с коронавирусом

Дроны использовали для слежения за нарушителями, для распыления антисептика и для оповещения граждан

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Национальный исследовательский центр "Институт имени Жуковского" провел испытания беспилотников по борьбе с коронавирусом, заявили в пресс-службе НИЦ.

В ходе учений дроны использовали для видеомониторинга в режиме реального времени, а для распыления антисептических растворов и для предупреждения граждан о чрезвычайных ситуациях. Оказалось, что они эффективно помогают находить нарушителей самоизоляции в лесах и парках, проводить санобработку сложных крупноразмерных объектов и доводить информацию о граждан.

Теперь "Институт им. Жуковского" сформирует предложения для чиновников, как использовать беспилотники для предотвращения распространения коронавируса.