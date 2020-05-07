В Думе предупредили о возможном скачке цен на отдых в санаториях в условиях пандемии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы и руководитель рабочей группы по поддержке санаторно-курортной отрасли Светлана Бессараб направила в Роспотребнадзор предложение о смягчении требований к работе этой индустрии, поскольку выполнение санитарно-эпидемиологических требований может привести к росту стоимости отдыха на 40%, сообщает пресс-служба парламентария.

В конце апреля Роспотребнадзор разослал санаторно-курортным учреждениям рекомендации по работе в условиях опасности распространения коронавируса. Эксперты туристической отрасли выразили мнение, что выполнение всех требований ведомства приведет к закрытию легального гостиничного бизнеса, поэтому их необходимо пересмотреть.

"В конце апреля были направлены в Роспотребнадзор предложения о смягчении рекомендаций по работе отрасли. Согласно анализу, полное выполнение санитарно-эпидемиологических предписаний приведет к повышению стоимости санаторно-курортного оздоровления, в среднем, на 40%. Ряд предписаний либо противоречат действующим требованиям российского законодательства, либо принесут значительные затраты санаторно-курортным организациям", - цитирует пресс-служба депутата Госдумы.

Как отметила Бессараб, объем денежных средств, затраченных здравницами только Краснодарского края за последние 3 года на модернизацию, ремонт (капитальный/косметический), приобретение медицинского оборудования в санаторно-курортных организациях составил порядка 6 млрд рублей.

По ее словам, заселение в номер не более одного постояльца приведет к сокращению заполняемости санаториев и отелей в среднем до 50% и поставит под угрозу возможности их работы. Также может оказаться невыполнимым требование бесконтактной оплаты услуг, поскольку отказ от приема наличных будет являться нарушением прав потребителя.

Рекомендации Роспотребнадзора убрать обои и ковры из санаториев противоречат требованиям положения о классификации гостиниц, утвержденного постановлением правительства, отметила депутат.

"То же касается и требований, например, о запрете аутсорсинга на территории санаторных учреждений. Как быть тогда с охраной объектов, ведь санатории, как правило, не имеют собственных лицензий на охранную деятельность. Эти и многие другие вопросы, надеюсь, будут решены Роспотребнадзором и санаторно-курортные организации смогут открыться, выполняя необходимые и достаточные меры предосторожности", - пояснила парламентарий.

Она добавила, что необходимость установления требований по предотвращению распространения инфекции и их неукоснительное исполнение не вызывает сомнений, но и сами требования должны быть профессионально подготовлены.