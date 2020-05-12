Президент РСТ назвал невыполнимыми требования Роспотребнадзора к санаториям

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии (РСТ) и Национальная курортная ассоциация попросили главу Роспотребнадзора Анну Попову изменить ранее выданные рекомендации для санаториев по работе во время эпидемии. Как сказал президент РСТ Андрей Игнатьев, некоторые требования неисполнимы и из-за них здравницы не смогут открыться этим летом.

В частности, он назвал нереалистичными требования заселять туристов сменами по 14 дней, помещать их в одноместные номера, и полностью отказаться от найма сезонного персонала по аутсорсингу.

Игнатьев напомнил, что требование полностью укомплектовать штат санатория нарушает Трудовой кодекс и "абсурдно даже в обычное время", поскольку трудно найти нужных специалистов.

"После простоя в несколько месяцев без возможности реально воспользоваться обещанными государством льготными кредитами на оплату труда выполнение таких рекомендаций реально разве что санаториями, принадлежащими министерствам, ведомствам, госкорпорациям, то есть имеющим постоянную прямую или опосредованную отношениями собственности господдержку", - сказал он.

По словам главы РСТ, если у кого-либо из отдыхающих выявят коронавирус, то весь санаторий должен будет не менее чем на 14 дней стать обсерватором. Но за чей счет он будет действовать в этом режиме, Роспотребнадзор не указал.

Также постояльцы санаториев должны получать три маски в день, а персонал - по пять масок. Игнатьев считает, что из-за этого путевки подорожают на 40-50% и не факт, что найдется много желающих отдыхать на таких условиях.

"А между тем, после длительной остановки санаториям даже в обычное время нужно не менее трех недель на то, чтобы вернуть туристов. В начале сезона в санаториях ожидается загрузка в пределах 5-10%, и только к концу месяца - около 60%", - добавил он.

Руководителей санаториев также беспокоит неопределенный статус рекомендаций Роспотребнадзора.

"По закону, наказать санатории за неисполнение рекомендаций невозможно. Документ не является санитарными правилами либо гигиеническими требованиями и не носит нормативный характер. Но в нынешних условиях законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения дает фактически неограниченные полномочия органам Роспотребнадзора", - сказал Игнатьев.

По его словам, за невыполнение требований нормативных правовых актов и предписаний органов Роспотребнадзора предусмотрен штраф до одного миллиона рублей или закрытие на срок до 90 суток, а в в отдельных случаях статьей 236 Уголовного кодекса предусмотрена и уголовная ответственность.

Рекомендации Роспотребнадзора в адрес санаториев были выпущены 21 апреля.

В РСТ требуют, чтобы ведомство изменило свои требования на более реалистичные и учло мнения профильных предприятий и экспертов, а также четче обозначило их правовой статус.

Санаторно-курортный комплекс России насчитывает 1755 предприятий на 186 400 номеров и 434 000 мест. Ежегодно в санаториях проходят оздоровление более 6 млн россиян.