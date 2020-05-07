Источник узнал об отставке Олега Говоруна с поста главы Фонда дольщиков

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Известный чиновник Олег Говорун решил оставить пост главы Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, сообщил "Интерфаксу" источник в федеральном правительстве.

"Говорун написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сказал он.

Ранее Daily Storm сообщило, будто бы вице-премьер Марат Хуснуллин уволил Говоруна. В пресс-службе Хуснуллина эту информацию опровергли.

Говорун возглавил Фонд летом 2019 года. Тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его на трехлетний срок. При этом Говорун сохранил пост заместителя генерального директора АО "ДОМ.РФ".

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров. В случае необходимости средства Фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов.

Олег Говорун окончил Московский лесотехнический институт по специальности "химик-технолог". Он работал в управлении Альфа-банка по по связям с органами госвласти.

С 2000 по 2004 год был первым замнчальника Главного территориального управления президента России. Затем два года он был замначальника Управления президента по внутренней политикк. С марта 2006 года по сентябрь 2011 год он возглавлял это управление.

Затем он был полпредом президента в ЦФО.

С мая по октябрь 2012 года он руководил Министерством регионального развития, а в сентябре министр получил выговор от президента Владимира Путина на невыполнение майских указов.

После отставки он перешел в Администрацию президента, где в октябре 2013 года возглавил управление по сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Управлением он руководил по апрель 2019 года. В мае он был назначен замгендиректора "ДОМ.РФ".