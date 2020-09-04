Правительство изменило порядок выплат дольщикам долгостроев

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Новое постановление правительство меняет порядок принятия решений Фонда защиты прав дольщиков о выплате компенсации и достройке проблемных домов в стране. Об этом через пресс-службу сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Новый порядок позволит быстрее подготавливать материалы к заседаниям наблюдательного совета фонда и ускорить тем самым восстановление прав граждан, объяснил чиновник.

По его словам, новый подход унифицирует расчет стоимости достройки проблемных домов и позволит фонду производить такие расчеты самостоятельно, без привлечения сторонних экспертов.

"Раньше фонд использовал данные, которые предоставляли привлеченные оценочные компании. Не было единой методики расчета стоимости достройки. Теперь подход расчета унифицирован, благодаря чему Фонд защиты прав дольщиков сможет самостоятельно рассчитывать стоимость достройки, используя данные из отчетов экспертов только в части строительной готовности", - подчеркнул вице-премьер.

Себестоимость строительства 1 кв. метра жилья в регионах будут брать из Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИЖС).

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов.

В мае 2020 года фонд возглавил бывший руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

С момента создания фонда были приняты решения по 310 долгостроям, отмечал ранее Хуснуллин. До конца года планируется провести набсоветы еще по 700 домам.