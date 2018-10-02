Олег Говорун стал начальником нового управления президента по приграничному сотрудничеству

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Олега Говоруна начальником управления президента по приграничному сотрудничеству, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
Ранее во вторник Путин своим указом преобразовал управление президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами - участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия в управление президента РФ по приграничному сотрудничеству.
Говорун возглавлял преобразованное управление с октября 2013 года.