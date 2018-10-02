Олег Говорун стал начальником нового управления президента по приграничному сотрудничеству

Суд арестовал Валерия Маркелова, который, согласно следствию, давал взятки экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД с 2007 по 2016 год Подробнее

"Короля госзаказа" заподозрили в даче "астрономической" взятки полковнику Захарченко

Второй тур выборов может пройти 11 ноября Подробнее

Филягин снял свою кандидатуру с предстоящих выборов главы Хакасии

Выплаты были ежемесячными с 2007 по 2016 годы Подробнее

СКР заявил о получении 2 млрд рублей взяток полковником Захарченко от "короля госзаказа"

Министр заявил, что на обучение сирийских специалистов потребуется три месяца Подробнее

Шойгу доложил СБ РФ о поставке С-300 в Сирию

2 октября 17:27

Путин назначил и.о. глав Липецкой и Курганской областей

Липецкую область возглавит Игорь Артамонов, Курганскую - Вадим Шумков Подробнее

2 октября 16:18

Жители Магнитогорска пожаловались на свалки мусора во дворах

Задержка с вывозом отходов произошла из-за переброски техники в Челябинск, страдающий от мусорного коллапса Подробнее

2 октября 15:19

Дело "Седьмой студии" направлено в суд

Рассмотрение дела будет проходить в Мещанском суде Москвы Подробнее

2 октября 15:04

В Карелии заподозрили в педофилии директора музея, сотрудничавшего с Юрием Дмитриевым

Сергей Колтырин вместе с местным "Мемориалом" организовывал памятные мероприятия на урочище Сандармох Подробнее

2 октября 14:18

Глава Липецкой области заявил о намерении сменить работу

Олег Королев уже обратился к президенту РФ с просьбой о переводе Подробнее

2 октября 13:54

Губернатор Курганской области Кокорин ушел в отставку