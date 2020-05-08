У десятков студентов университета в Якутии выявлен коронавирус

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - За сутки выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом среди студентов Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), сообщил глава Якутии Айсен Николаев на брифинге в пятницу.

"В Якутии за сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом. Из них 34 - студенты СВФУ. Очаг полностью выявлен. Надеемся, что больше серьезного прибавления больных по университету не будет", - сказал Николаев.

4 мая в одном из общежитий СВФУ был введен карантин после того, как стало у одного из студентов подтвердилось заражение коронавирусом. 7 мая COVID-19 диагностировали уже у 30 студентов.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, болезнь у зараженных протекает бессимптомно, без повышения температуры, поэтому они лечатся амбулаторно.