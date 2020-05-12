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В Екатеринбурге роддом закрыли на карантин из-за коронавируса

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге роддом городской клинической больницы №40 закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции у одной из пациенток. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Пандемия коронавируса

Рожениц переводят в перинатальный центр Екатеринбурга и в областной перинатальный центр. В роддоме начали дезинфекцию. Устанавливаются те, кто контактировал с зараженной , проводится постконтактное тестирование.

На утро 12 мая в Свердловской области было подтверждено 1952 случая коронавирусной инфекции.

Екатеринбург коронавирус

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