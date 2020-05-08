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В России провели почти 5 млн тестов на COVID-19

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Число выполненных в России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 4,9 млн, сообщает Роспотребнадзор.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в пятницу. За сутки в России выполнено порядка 184 тыс. тестов, уточнили в пресс-службе. Под медицинским наблюдением остаются 292 тыс. человек.

По данным на четверг, 7 мая, в России за сутки выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных возросло до 177 160 человек.

Роспотребнадзор коронавирус

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