В России провели почти 5 млн тестов на COVID-19

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Число выполненных в России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 4,9 млн, сообщает Роспотребнадзор.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в пятницу. За сутки в России выполнено порядка 184 тыс. тестов, уточнили в пресс-службе. Под медицинским наблюдением остаются 292 тыс. человек.

По данным на четверг, 7 мая, в России за сутки выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных возросло до 177 160 человек.