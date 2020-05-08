Суды смогут возобновить работу с 12 мая, если позволит ситуация с COVID-19 в регионе

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Судебном департаменте при Верховном суде России подтвердили факт рассылки письма с предложением возобновить работу судов с 12 мая в полном объеме.

"Я подтверждаю, что такое письмо было направлено. Но окончательное решение остается за председателями судов, которое они будут принимать в соответствии с эпидемиологической ситуацией в субъекте", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу начальник отдела по связям со СМИ судебного департамента РФ Вадим Зиятдинов.

В указанном письме предлагается "начиная с 12 мая 2020 года осуществлять деятельность судов и органов Судебного департамента в полном объеме и в составе работников, определенных штатным расписанием, за исключением тех, у которых выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и работников, имевших контакт с лицами, заразившимися указанной инфекцией".

Отмечается также, что при работе должны соблюдаться условия режима повышенной готовности в регионе, требования главного санитарного врача РФ.

Из-за ситуации с COVID-19 российские суды по указанию Верховного суда России ввели ограничения в своей работе с середины марта. В частности, в здания судов допускаются только участники судебных процессов, приостановлен личный прием граждан, а судьям рекомендовано рассматривать дела и материалы безотлагательного характера.

В соответствии с новым указом мэра Москвы Сергея Собянина, действие различного рода ограничений в столице продлевается до 31 мая.