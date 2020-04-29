Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:18Заразились
на 29.04В России 99 399+5 841В мире 3 116 398+74 634

Ограничения в работе российских судов продлены до 11 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд России сообщил, что продлил до 11 мая карантинные ограничени в работе судов, которые были введены в середине марта ради борбы с распространением коронавируса.

Пандемия коронавируса

Судам запрещено вести личный прием граждан. Документы им рекомендовали принимать через электронные интернет-приемные или посредством почтовой связи. Им также рекомендовано рассматривать вопросы только безотлагательного характера.

Вместе с тем, судам разрешено рассматривать и другие дела "с учетом обстоятельств дела, мнений участников судопроизводства и условий режима повышенной готовности, введенного в соответствующем субъекте Российской Федерации". При этом заседания ВС рекомендовал проводить по видеосвязи при наличии технической возможности с учетом мнений участников судопроизводства.

"Обеспечить соблюдение в судах правил, предусмотренных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, и правил поведения граждан при введении в субъекте Российской Федерации режима повышенной готовности, включая правила социального дистанцирования", - отмечается в постановлении.

Также в суды по-прежнему закрыт доступ лицам, не являющимся участниками процессов.

К безотлагательным ВС относит дела о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности: об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения; о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни; об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 статьи 29.6 КоАП; о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста; об обеспечении иска и другие.

ВС также считает возможным рассматривать дела в порядке приказного и упрощенного производства, а также дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении дела не является обязательным.

Ограничения для судов были введены с 19 марта и затем 8 апреля были продлены до конца месяца.

Верховный суд коронавирус

Новости по теме

Новости

В России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond

В администрации Усть-Кутского района Приангарья отвергли версию о поджоге леса чиновниками

В администрации Усть-Кутского района Приангарья отвергли версию о поджоге леса чиновниками

Песков посоветовал звонить в Сингапур по поводу прогнозов ученых этой страны относительно РФ

Дачникам разрешили не согласовывать с властями посев импортных семян

Дачникам разрешили не согласовывать с властями посев импортных семян

Эксперты заверили в безопасности плановой вакцинации бессимптомных больных с COVID-19

Минкульту и регионам поручено продумать поддержку оказавшимся без средств зоопаркам

Минкульту и регионам поручено продумать поддержку оказавшимся без средств зоопаркам
Пандемия коронавируса

Мишустин продлил запрет на въезд в Россию иностранцев

Мишустин продлил запрет на въезд в Россию иностранцев

В PwC допустили спад российского авторынка на 30% в 2020 году

Экономический кризис

"Аэрофлот" подтвердил, что будет выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы

"Аэрофлот" подтвердил, что будет выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');