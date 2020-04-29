Ограничения в работе российских судов продлены до 11 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд России сообщил, что продлил до 11 мая карантинные ограничени в работе судов, которые были введены в середине марта ради борбы с распространением коронавируса.

Судам запрещено вести личный прием граждан. Документы им рекомендовали принимать через электронные интернет-приемные или посредством почтовой связи. Им также рекомендовано рассматривать вопросы только безотлагательного характера.

Вместе с тем, судам разрешено рассматривать и другие дела "с учетом обстоятельств дела, мнений участников судопроизводства и условий режима повышенной готовности, введенного в соответствующем субъекте Российской Федерации". При этом заседания ВС рекомендовал проводить по видеосвязи при наличии технической возможности с учетом мнений участников судопроизводства.

"Обеспечить соблюдение в судах правил, предусмотренных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, и правил поведения граждан при введении в субъекте Российской Федерации режима повышенной готовности, включая правила социального дистанцирования", - отмечается в постановлении.

Также в суды по-прежнему закрыт доступ лицам, не являющимся участниками процессов.

К безотлагательным ВС относит дела о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности: об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения; о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни; об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 статьи 29.6 КоАП; о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста; об обеспечении иска и другие.

ВС также считает возможным рассматривать дела в порядке приказного и упрощенного производства, а также дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении дела не является обязательным.

Ограничения для судов были введены с 19 марта и затем 8 апреля были продлены до конца месяца.