Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 845 718+90 377

Петербургские суды возобновят работу без ограничений с 12 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Суды Петербурга с 12 мая возобновят работу в обычном режиме, но с соблюдением требований социального дистанцирования и масочного режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Пандемия коронавируса

Там предупредили, что пускать в залы будут с учетом требования соблюдать дистанции в полтора метра между людьми. За нарушение этой дистанции людей будут выгонять.

Для примера в пресс-службе привели один из залов Октябрьского районного суда, в который при наличии одного подсудимого, одного адвоката, одного прокурора, одного представителя потерпевших, двух конвоиров и одного пристава можно будет пустить четырех слушателей.

Также в суд будут пускать только людей в масках и перчатках.

При этом суды будут слушать все категории дел.

Верховный суд России из-за коронавируса с середины марта рекомендовал судам слушать преимущественно дела и вопросы безотлагательного характера и не пускать в помещения никого, кроме участников процессов. Также судьи приостоановили личный прием граждан.

8 мая в судебном департаменте ВС подтвердили, что уже рекомендовали судам с 12 мая вернуться к полноценному режиму работы. Однако окончательно решения будут принимать председатели судов с учетом эпидемиологической обстановки в своем регионе.

В частности. московские суды решили продлить ограниения до конца мая.

Хроника коронавируса. Май.

8
В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концертыВ греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты
Мосгорсуд Москва коронавирус Петербург Верховный суд

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Ограничения по коронавирусу в РФ полностью снимут только после появления вакцины

Ограничения по коронавирусу в РФ полностью снимут только после появления вакцины

"АвтоВАЗ" решил зарегистрировать бренды Kayna, Forta и Tensa

"АвтоВАЗ" решил зарегистрировать бренды Kayna, Forta и Tensa

Главу Минстроя выписали из больницы после перенесенного коронавируса

Экономический кризис

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п.

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п.

Путин предложил осудить раздел Чехословакии Польшей и Германией в 1938 году

Путин предложил осудить раздел Чехословакии Польшей и Германией в 1938 году

Роспотребнадзор заявил о потере коронавирусом активности при температуре +30

Роспотребнадзор заявил о потере коронавирусом активности при температуре +30

Мишустин провел первое за время болезни публичное совещание по видеосвязи

Мишустин провел первое за время болезни публичное совещание по видеосвязи

В Минздраве заявили, что о выходе на плато по коронавирусу в РФ пока речи не идет

Бизнесмена Анатолия Быкова арестовали по делу о двойном убийстве

Глава Минздрава России предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь

Глава Минздрава России предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');