Петербургские суды возобновят работу без ограничений с 12 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Суды Петербурга с 12 мая возобновят работу в обычном режиме, но с соблюдением требований социального дистанцирования и масочного режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Там предупредили, что пускать в залы будут с учетом требования соблюдать дистанции в полтора метра между людьми. За нарушение этой дистанции людей будут выгонять.

Для примера в пресс-службе привели один из залов Октябрьского районного суда, в который при наличии одного подсудимого, одного адвоката, одного прокурора, одного представителя потерпевших, двух конвоиров и одного пристава можно будет пустить четырех слушателей.

Также в суд будут пускать только людей в масках и перчатках.

При этом суды будут слушать все категории дел.

Верховный суд России из-за коронавируса с середины марта рекомендовал судам слушать преимущественно дела и вопросы безотлагательного характера и не пускать в помещения никого, кроме участников процессов. Также судьи приостоановили личный прием граждан.

8 мая в судебном департаменте ВС подтвердили, что уже рекомендовали судам с 12 мая вернуться к полноценному режиму работы. Однако окончательно решения будут принимать председатели судов с учетом эпидемиологической обстановки в своем регионе.

В частности. московские суды решили продлить ограниения до конца мая.