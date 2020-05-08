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Аналитики еще снизили прогнозы сбора зерна в РФ в 2020 году из-за непогоды на юге

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Аналитики зернового рынка продолжают снижать сделанные ранее прогнозы сбора зерна в РФ в этом году. Основная причина - неблагоприятные погодные условия на юге страны

Так, новый прогноз компании "ПроЗерно" составляет 123,3 млн тонн зерна, в том числе 74 млн тонн пшеницы. Прежние оценки - 128 млн и 79 млн тонн соответственно.

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Владимир Петриченко, прогноз снижен из-за того, что часть озимых повреждена заморозками на юге. Кроме того, на Ставрополье сохраняется дефицит влаги, посевам угрожает засуха, уточнил он.

Планирует снизить свой прогноз и аналитический центр АО "Русагротранс". "С учетом гибели части посевов и снижения урожайности из-за засухи и заморозков обновленный прогноз будет на 1,5-3 млн тонн ниже", - сообщил руководитель центра Игорь Павенский, уточнив, что сейчас оценка сбора зерна составляет 127 млн тонн.

По его словам, состояние посевов в южных регионах хоть и лучше среднемноголетнего, но хуже, чем в прошлом году. "Несмотря на прошедшие дожди, запасы влаги в глубоких слоях почвы остаются на низком уровне в Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской области, - сказал он. - Из-за ливневого характера дождей значительная часть воды не впитывается, а утекает с полей".

В то же время Павенский отметил, что в Ростовской области ситуация более благоприятная. Здесь запасы влаги в метровом слое почвы восстановились до уровня 2018 года и приблизились к показателю 2019 года.

По его словам, дожди в южных регионах продолжаются, что создает предпосылки для увеличения запасов влаги в метровом слое почвы.

По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в РФ в этом году составит 125,3 млн тонн против 121,2 млн тонн в 2019 году.

Минсельхоз

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