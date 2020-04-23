Аграрии юга РФ стали опасаться за урожай из-за вернувшихся заморозков и сухой почвы

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Низкие запасы влаги в почве и вернувшиеся заморозки в ряде регионов Северного Кавказа и юга угрожают будущему урожаю. Есть тревога и в центре страны.

По оценке специалистов, больше всего опасений вызывает ситуация в Ставропольском крае. Здесь недавно прошли дожди, но положения они не исправили.

Как сообщили "Интерфаксу" в краевом Минсельхозе, небольшой дождь отмечается местами. "Будет ли он обильным, сказать трудно, ситуация меняется постоянно, - сказали в ведомстве. - Конечно, недостаток влаги оказывает негативное влияние, но большую тревогу вызывают последствия заморозков".

Как уточнили в Минсельхозе, заморозки продолжаются уже в течение двух недель, особенно в ночные и утренние часы. В ряде районов края озимые из-за них погибли, аграрии были вынуждены перевести площади под ними в пары или засеять яровыми культурами. Всего в крае озимые погибли на 1,6 тыс. га.

В целом же из 2 млн га озимых зерновых культур в хорошем состоянии находится 37% посевов, в удовлетворительном - 48%. Диагноз "критическое состояние" поставлен посевам на 147,5 тыс. га.

Недостаток влаги отмечают и специалисты Ростовской области. Тревожнее всего ситуация на юге.

Как сообщила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова, на большей территории области запасы влаги удовлетворительные и хорошие, в ряде районов от 80 до 96 мм, на отдельных полях даже 188 мм в стометровом слое почвы. "А вот по югу области картина хуже. Здесь отмечаются удовлетворительные и плохие запасы продуктивной влаги", - сказала она, уточнив, что в целом по области фиксируется недостаток влаги.

"Прошедшие на днях дожди несколько пополнили ее запасы, но их все равно еще недостаточно. Осадки ожидаются только в середине следующей недели в связи с прохождением холодного атмосферного фронта. Эти дожди будут умеренными и идти местами", - сообщила Назарова.

В области "отметились" и заморозки. Они ожидаются и в ближайшее время, сказала глава гидрометцентра. "На большинстве полей на растениях частично повреждены листья", - уточнила она.

"По сравнению с прошлыми годами все гораздо хуже, - сетует главный специалист управления сельского хозяйства администрации Неклиновского района Николай Панченко. - У нас вся осень была сухая и вся зима, снег выпал в начале марта, немного поправил положение, но фаза кущения озимых прошла (появление боковых ростков и узловых корней у растений - ИФ) и поэтому трудно говорить, что будет прекрасный урожай".

По его словам, на этой неделе прошел дождь, но ничего практически не поменялось. "Может, хоть корневую систему немного укрепит, чтобы заложившийся колос был относительно нормальным, а в целом влаги абсолютно не хватает", - отметил он.

Эксперт особо не рассчитывает и на те озимые, которые уходили в фазу кущения в зиму и заложили колос с осени. "Было сухо очень, и морозы были до 14 градусов местами, поэтому в колосе может быть пустоцвет. Обстановка очень критическая с озимыми и с урожаем", - заявил он.

На низкие запасы продуктивной влаги жалуются и в Краснодарском крае.

В краевом Минсельхозе не исключают, что это отразится на валовом сборе зерна, хотя считают, что не стоит ориентироваться только на нынешние погодные условия. "При оптимальной погоде, хороших осадках зерновые могут получить хорошее развитие. Кроме того, аграрии сделали все возможное, чтобы максимально сохранить урожай - своевременно внесли удобрения, подкормили", - сообщили в ведомстве.

Ранее о низком запасе влаги говорил на пресс-конференции министр сельского хозяйства региона Федор Дерека. "Есть огромная проблема - запасы продуктивной влаги у нас ниже нормы в два раза", - сообщал он. Причем отсутствие влаги сказалось и на всходах сахарной свеклы. "Мы имеем рваные всходы, хотя обычно к этому времени начинали проводить первую химпрополку", - сетовал тогда министр.

Посевная кампания в крае завершается. Яровые культуры посеяны почти на 1,5 млн га, что составляет 85% от намеченного. Темпы сева выше прошлогодних.

О возможном снижении видов на урожай из-за недостатка влаги предупредил и департамент АПК Белгородской области.

"Ускоренное выветривание влаги из почвы длительными порывистыми ветрами и отсутствие значимых осадков в марте-апреле усложняют обстановку и могут снизить виды на будущий урожай, - говорится в комментарии ведомства. - Но полученный задел в зимний период, пусть малоснежный, но, тем не менее, обеспечивший достаточное - в среднем по области чуть выше нормы - количество осадков, а также температурный режим, соответствующий комфортным для возделываемых культур среднемноголетним показателям, позволяют надеяться на благоприятное развитие озимых и получение дружных всходов яровых культур".

Где не опасаются за урожай

В то же время в поволжских регионах, где посевная только разворачивается, ситуация с запасами влаги нормальная, а в ряде районов есть даже избыток влаги.

Как сообщили в Минсельхозе Саратовской области, проблем с запасами влаги на полях нет. "Из резервного фонда правительства области на 2020 год было выделено 100 млн рублей на закачку воды в пруды и искусственные водоемы в районах засушливого Левобережья. Закачка уже идет с 15 марта, - сказали в ведомстве. - В Правобережье наблюдается избыток влаги на полях из-за дождливой погоды".

Пока не опасаются за будущий урожай и в Самарской области. В областном Минсельхозе сообщили, что запасы влаги на полях достаточные.

По словам представителя ведомства, к посевной в области все готово, но ее активное начало сдерживается исключительно неблагоприятными погодными условиями.

По данным Минсельхоза РФ, к 22 апреля весенний сев проведен на 8,5 млн га (16,4% от намеченного) против 7,2 млн га на аналогичную дату прошлого года. В том числе яровые зерновые культуры посеяны на 5,1 млн га (17,6%, на 4,3 млн га в прошлом году). Из них яровая пшеница размещена на 969,7 тыс. га (8%, на 614,5 тыс. га), ячмень - на 2,5 млн га (31,9%, на 2,3 млн га), кукуруза на зерно - на 795,6 тыс. га (29,1%, на 538,9 тыс. га), рис - на 2,5 тыс. га (1,3%, на 0,2 тыс. га).

По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в этом году может составить 125,3 млн тонн против 121,2 млн тонн в 2019 году.