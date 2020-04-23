Аналитики начали снижать прогнозы сбора зерна в РФ в 2020 году

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики зернового рынка начали снижать сделанные ранее прогнозы сбора зерна в РФ в этом году. Но новые оценки остаются выше показателя урожая прошлого года, который составил 121,2 млн тонн (в том числе 74,5 млн тонн пшеницы).

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, новый прогноз сбора зерна составляет 124 млн тонн против прежнего в 126,7 млн тонн.

На днях ИКАР сразу на 2,3 млн тонн снизил оценку сбора пшеницы - до 77,2 млн тонн с 79,5 млн тонн.

По словам Рылько, снижение прогнозов произошло в основном из-за нехватки влаги в почве на юге, прежде всего в

Ставропольском крае. "Кроме того, определенное влияние оказали и возвратные заморозки, которые не "отпускают" регион", - добавил он.

Снизил свой прогноз и аналитический центр АО "Русагротранс".

Как сообщил руководитель центра Игорь Павенский, прогноз снижен незначительно - на 0,4 млн тонн, до 127,1 млн тонн. "Этот показатель сбора зерна может стать вторым после рекордного 2017 года, когда было выращено 135,5 млн тонн зерна", - сказал он.

Общий прогноз снижен из-за изменения оценки сбора пшеницы на 0,4 млн тонн, до 80,9 млн тонн. Прогнозы сборов ячменя и кукурузы остались без изменений - 19,4 млн тонн (20,5 млн тонн в 2019 году) и 13,5 млн тонн (14,3 млн тонн) соответственно.

"Прогноз урожая пшеницы был снижен в связи с низким уровнем почвенных влагозапасов в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в южной части Ростовской области. Прошедших недавно там дождей было недостаточно, чтобы существенно улучшить ситуацию, - считает Павенский. - Решающее значение для урожайности в южных регионах будет иметь количество осадков в мае".

В то же время он отметил, что ситуация с запасами влаги в центре и Поволжье существенно улучшилась после прошедших там дождей.

По словам эксперта, в ближайшие две недели в Южном округе прогнозируется преимущественно сухая погода, в центре и Поволжье осадки будут выше или около нормы. При этом в Сибири, где уже тоже начался сев, установилась аномально теплая погода - на 10-15 градусов выше нормы.

По прогнозу центра, рост сбора зерна ожидается во всех основных регионах. Наибольший - в Приволжском округе. Там новый урожай оценивается в 26,8 млн тонн против 22,6 млн тонн в прошлом году. "В прошлом году регион пострадал от засухи, в этом году ситуация благоприятная, а оценка площадей под зерновыми выше прошлогодней - 13,3 млн га против 12,9 млн га", - сообщил Павенский.

В центральных регионах прогнозируется рост урожая до 31,5 млн тонн с 31,3 млн тонн в 2019 году, на юге - до 33,7 млн тонн с 33,3 млн тонн, на Северном Кавказе - до 12,2 млн тонн с 11,4 млн тонн, на Урале - с 5,7 млн тонн до 6 млн тонн, в Сибири - сохранится на прошлогоднем уровне в 14,7 млн тонн.

Как сообщалось, Минсельхоз РФ прогнозирует в этом году сбор урожая зерна в 125,3 млн тонн.