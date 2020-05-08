В Конфедерации труда России заявили о 3 тыс. жалоб на увольнения и сокращения

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - На "горячую линию" Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) и в профсоюзы Конфедерации труда России (КТР) поступило более трех тысяч жалоб граждан, которые касаются сокращений и увольнений, сообщил президент КТР, член СПЧ Борис Кравченко.

"Более трети обращений, которые поступают на "горячую линию" СПЧ, и обращений, поступающих непосредственно в профсоюзы нашей конфедерации, касаются сокращений и увольнений, а также неоплачиваемых отпусков в связи с пандемией. Таких обращений у нас накопилось уже больше трех тысяч: это не только индивидуальные обращения, но и обращения больших групп наемных работников. Количество жалоб нарастает", - сказал Кравченко в пятницу "Интерфаксу".

По его мнению, развитие ситуации на рынке труда с учетом негативных факторов, связанных с распространением коронавируса, дает основание ожидать значительно более высокого уровня безработицы в РФ по сравнению с прогнозами главы Счетной палаты Алексея Кудрина и Минтруда.

"По методике Международной организации труда, по состоянию на начало кризиса численность безработных в России составляла более четырех миллионов человек. Исходя из этого, прогноз Минтруда по уровню ожидаемой безработицы в пределах пяти-шести миллионов человек, выглядит излишне оптимистичным. Трудно представить, что с учетом всех проблем и сложностей, безработица увеличится менее, чем на два миллиона человек", - отметил Кравченко.

По его оценке, прогноз Кудрина по росту безработицы до 8 млн человек также "неоправданно оптимистичен". "Не берусь давать точные прогнозы, но, полагаю, что безработица вырастет гораздо больше. Прогнозировать этот рост можно исходя из целого ряда факторов, в том числе в зависимости от того, насколько долго продлится период самоизоляции и ограничительных мер карантинного характера", - сказал Кравченко.

Глава КТР считает, что ожидать именно такого развития ситуации следует, в том числе, с учетом роста количества жалоб, которые поступают от работников в профсоюзы и в адрес правозащитного сообщества.

КТР является одним из крупнейших российских профсоюзных объединений, в его членских организациях состоят около двух миллионов человек.