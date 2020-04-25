Кудрин спрогнозировал скачок безработицы в РФ на фоне кризиса до 10% в худшем варианте

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Безработица в России на фоне кризисных явлений в экономике из-за ограничительных мер, принятых для борьбы с эпидемией коронавируса, может в пессимистичном варианте подскочить более чем вдвое, полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По данным Росстата, безработица в РФ по итогам марта составляла 4,7%.

"Безработица сможет скакнуть до 7-8%, в худшем варианте - до 10% от экономически активного населения, это от 6 до 9 миллионов человек", - сказал Кудрин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Экономика РФ, по оценке Кудрина, упадет на 6-8% в 2020 году. Это связано в том числе и с падением спроса на нефть.

"К сожалению, наша экономика очень сильно зависит от нефти, - отметил он, - спрос на нефть сейчас обрушился существенно".

Чтобы смягчить последствия удара для населения, по мнению Кудрина, нужно "бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные какие-то выплаты, или продовольственные такие пакеты".