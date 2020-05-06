Число безработных в РФ за два месяца выросло до 1,2 млн

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Количество официально зарегистрированных безработных в России за два месяца выросло на 735 тысяч человек, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

"На сегодняшний день в РФ зарегистрировано безработных 1 млн 243 тысячи человек, в том числе за последние два месяца, начиная с 1 марта, мы зарегистрировали 735 тысяч наших граждан",- сказал Котяков на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы в среду.

По его словам, непосредственно после 1 марта потеряли работу, по данным министерства, более 208 тысяч человек.

Размер пособия по безработице, которое они получают в случае, если гражданин потерял работу до 1 марта, зависит от длительности его предыдущего трудового стажа, а также от размера заработной платы.

"Если же гражданин потерял работу после 1 марта, а таких граждан на сегодняшний день более 208 тысяч человек, они получают пособие по безработице в максимальном размере, то есть 12 тысяч 130 рублей",- сказал министр.

По его словам, "на сегодняшний день таких пособий уже назначено на общую сумму 1,8 млрд рублей".

Котяков напомнил, что для семей с детьми, где один из родителей остался без работы после 1 марта, размер пособия по безработице в апреле-июне увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3 тыс. рублей на одного ребенка.

Он отметил, что 63 тысячи человек уже получают такие пособия. В этих семьях на сегодняшний день более 97 тыс. несовершеннолетних детей.