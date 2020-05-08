Роспотребнадзор заявил о потере коронавирусом активности при температуре +30

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Активность коронавируса SARS-CoV-2 зависит от температуры - когда на улице жарко и солнечно, вероятность заразиться падает, отмечают в Роспотребнадзоре.

"Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше 30 градусов. Его разрушению также способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности. Полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов", - сообщает Информационный центр по борьбе с коронавирусом (стопкоронавирус.рф) со ссылкой на Роспотребнадзор.

Также отмечается, что коронавирус, как и другие респираторные вирусы, "не способен жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах".

Кроме того, в Роспотребнадзоре пояснили, что после смерти человека вирус может сохраняться в тканях тела, поэтому "стоит соблюдать меры предосторожности и избегать прямых тактильных контактов с телом умершего".

По последним данным, число случаев заболевания коронавирусом в России достигло 187 859. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что пока рано говорить о выходе на плато по уровню заболеваемости.