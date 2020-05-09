В Москве прошел авиапарад в честь Дня Победы

Фото: Reuters

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В небе над Москвой в субботу прошел авиапарад в честь Дня Победы.

Воздушную часть парада открыли вертолеты: самый тяжелый в мире вертолет Ми-26 в сопровождении четырех военно-транспортных Ми-8 "Терминатор", пилотажная группа "Беркуты" на пяти Ми-28Н "Ночной охотник", четверки "Аллигаторов" Ка-52 и "Крокодилов" Ми-24.

За ними последовал модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, который в России называют "летающий радар" или "русский AWACS".

Также над столицей совершили полет самолеты дальней авиации: стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь" в сопровождении четырех дальних Ту-22М3, а также четыре "стратега" Ту-95МС и еще один "стратег" Ту-160, имитирующий в полете дозаправку от воздушного танкера Ил-78.

После этого группами по четыре самолета пролетели истребители МиГ-29, бомбардировщики Су-24, дальние перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и истребители пятого поколения Су-57.

Затем в небе можно было увидеть групповой пилотаж: десять самолетов оперативно-тактической авиации Су-34, Су-35 и Су-30СМ в построении "тактическое крыло", а следом - девять экипажей пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" на бело-сине-красных истребителях Су-30СМ и МиГ-29, которые выстроились в "кубинский бриллиант".

Завершила парад шестерка штурмовиков Су-25, которая традиционно выпускает шлейф дыма цветов российского флага.

Парад Победы перенесен

16 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о переносе Парада Победы из-за сложной ситуации с коронавирусом. Он пообещал, что празднование Дня Победы пройдет позднее в этом году.

В десятках городов России 9 мая проходит только воздушная часть парада. Традиционная акция "Бессмертный полк" проходит в День Победы в режиме онлайн. Вечером в российских городах будет дан праздничный салют.