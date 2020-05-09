У 89 работников красноярского предприятия "Полюса" нашли коронавирус

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - У 89 работников АО "Полюс-Красноярск" в Северо-Енисейском районе Красноярского края выявлен коронавирус, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Там уточнили, что из общего числа заболевших у 82 диагноз подтвержден в последние сутки. Почти в 95% случаев болезнь протекает без клинических проявлений, все заболевшие контактировали с зараженными коронавирусом. Около половины заболевших - жители Красноярского края.

Состояние всех заболевших - удовлетворительное, они находятся в изоляции и не представляют опасности для окружающих. Продолжается тестирование всех работников АО "Полюс Красноярск".

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование по факту заражения работников.

По данным надзорного ведомства, в Красноярском крае зарегистрированы 1 070 случаев заражения. Вылечились 263 человека, погибли 13 человек. Темп прироста заболеваемости за сутки составил 11%.

По данным официального сайта компании, АО "Полюс Красноярск" является крупнейшим производственным подразделением группы "Полюс" и обеспечивает добычу свыше двух третей всего золота, производимого компанией. В Северо-Енисейском районе (550 км к северу от Красноярска) компания ведет добычу на трех месторождениях: Олимпиадинском, Благодатном и Титимухта.

По последним данным, в России зарегистрированы 198 676 случаев заболевания.