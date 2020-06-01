"Полюс" увеличил квартальную EBITDA на 21%, выше прогнозов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В I квартале 2020 года ПАО "Полюс" увеличило EBITDA на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $589 млн, сообщила компания. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали роста показателя на 19%, до $583 млн.

В отчетный период компания получила чистый убыток $389 млн, при этом скорректированная чистая прибыль достигла $486 млн.

"Полюс" сообщил, что видит небольшой риск снижения прогноза производства на Олимпиадинском ГОКе на 2020 год из-за вспышки COVID-19 на предприятии.

оронавирусная инфекция пришла на ГОК в мае, известно примерно о 1300 зараженных сотрудников.