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За сутки в России зарегистрированы еще 10 817 случаев COVID-19

За сутки в России зарегистрированы еще 10 817 случаев COVID-19
Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В России выявлены еще 10 817 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах (+5,8%), общее их число достигло 198 676.

У 40,7% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

Ситуация в регионах

В Москве выявлены 5667 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, в столице число случаев COVID-19 достигло 104 189.

Пандемия коронавируса

Еще 1 075 новых случаев пришлись на Московскую область, 425 - на Санкт-Петербург, 294 - на Нижегородскую область, 121 - на Свердловскую область, 106 - на Красноярский край, 102 - на Волгоградскую область, 98 - на Краснодарский край, 92 - на Дагестан, 90 - на Тамбовскую область, 88 - на Татарстан, 86 - на Тульскую область, 85 - на Рязанскую область.

В Башкирии и Ульяновской области выявлены по 84 новых случаев заболевания, в Ростовской области - 80, в Кабардино-Балкарии и Ленинградской области - по 79, в Калужской области - 77, в Новосибирской области - 76, в Самарской области - 75, в Курской области - 71, в Челябинской области - 70, в Северной Осетии, Ставропольском крае - по 69, в Чувашии - 63, в Ярославской области - 58, в Саратовской области - 57, в ЯНАО - 51.

По 50 случаев зарегистрированы в Калмыкии, Орловской области, 49 - в Липецкой области, 48 - в Оренбургской области, 47 - в Мордовии, 46 - в Белгородской области, по 45 - в Пензенской области, Приморском крае, по 44 - в Ингушетии, Астраханской области, по 43 - в Кировской области, Воронежской области, Ханты-Мансийском АО, 42 - во Владимирской области, 41 - в Хабаровском крае, 40 - в Якутии, 38 - в Тверской области, 37 - в Марий Эл, 36 - в Хакасии, 34 - в Калининградской области, 31 - в Карачаево-Черкесии, 30 - в Бурятии, по 28 - в Чечне, Архангельской области, 26 - в Ивановской области, по 23 - в Брянской, Тюменской областях, по 22 - в Смоленской, Омской областях.

Еще 20 случаев выявлены в Алтайском крае, 18 - в Мурманской области, по 16 - в Иркутской области, Пермском крае, 15 - в Томской области, 14 - в Вологодской области, по 12 - в Новгородской, Амурской областях, по 10 - в Коми, Алтае, Костромской, Кемеровской областях, Забайкальском, Камчатском краях, девять - в Крыму, по восемь - в Адыгее, Магаданской области, по семь - в Удмуртии, Псковской области, по шесть - в Курганской, Сахалинской областях, пять - в Еврейской АО, четыре - в Тыве, три - в Карелии, по одному в Чукотском АО и Севастополе.

Хроника коронавируса. Май.

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Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
коронавирус

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