На Ставрополье продлили ограничения по COVID-19 до 18 мая

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Власти Ставрополья продлевают действие ограничений, действующих в регионе из-за распространения коронавируса, до 18 мая, сообщила пресс-служба губернатора края в воскресенье.

"В настоящее время динамика заболеваемости COVID-19 на Ставрополье не дает оснований для отмены ограничений. Их основной перечень не будет меняться, минимум, на неделю", - сказал глава края Владимир Владимиров, которые приводит пресс-служба.

Отмечается, что через неделю, с 18 мая, планируется введение обязательного масочного режима. Тем не менее, и до этой даты всем, кто выходит на улицу, посещает общественные места рекомендовано носить маски.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по поэтапному выходу из режима ограничений, краевые министерства подготовили планы запуска промышленных производств, строительных компаний, деятельность которых не связана напрямую с потребителями и которые ранее приостановили свою работу в связи с объявлением нерабочих дней указами президента России.

Реализацией защитных масок гражданам в крае занимаются 848 точек розничной сети. Запас многоразовых масок на Ставрополье составляет порядка 300 тыс. единиц. В ближайшие дни, после завершения процедур сертификации, краевые производители готовы нарастить выпуск до 200 тыс. масок в сутки, уточняет пресс-служба.

В Ставропольском крае из-за угрозы COVID-19 действует режим повышенной готовности, обязательная самоизоляция для всех жителей региона была введена в конце марта. Все ставропольцы, передвигающиеся по своему населенному пункту или по региону, обязаны иметь спецпропуска.

Всего в крае коронавирусом заразились 1 050 человек, 289 выздоровели и выписаны из больниц, умерло 20 пациентов.