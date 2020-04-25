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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
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На Ставрополье скончался первый медик с COVID-19

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Медицинский работник, заразившийся коронавирусом, скончался в Ставропольском крае.

Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, медик контактировал с больными COVID-19, оказывая им помощь.

В краевом Минздраве "Интерфаксу" сообщили, что медработник "тоже был заражен COVID-19".

"У медицинского работника, как и других пациентов с коронавирусом, которые скончались в крае, заражение вызвало обострение тех заболеваний, которые у него были, что и привело к гибели", - сказал собеседник агентства.

Всего на Ставрополье коронавирусом заражены 385 человек, 58 выздоровели. Пять пациентов умерли. Причиной смерти четырех из них стали хронические заболевания, которые обострились на фоне заражения.

Ставропольский край коронавирус

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