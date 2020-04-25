На Ставрополье скончался первый медик с COVID-19

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Медицинский работник, заразившийся коронавирусом, скончался в Ставропольском крае.

Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, медик контактировал с больными COVID-19, оказывая им помощь.

В краевом Минздраве "Интерфаксу" сообщили, что медработник "тоже был заражен COVID-19".

"У медицинского работника, как и других пациентов с коронавирусом, которые скончались в крае, заражение вызвало обострение тех заболеваний, которые у него были, что и привело к гибели", - сказал собеседник агентства.

Всего на Ставрополье коронавирусом заражены 385 человек, 58 выздоровели. Пять пациентов умерли. Причиной смерти четырех из них стали хронические заболевания, которые обострились на фоне заражения.