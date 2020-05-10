Число зараженных коронавирусом в Вооруженных силах России достигло 3 317

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Коронавирусом в Вооруженных силах на 10 мая заражены 3 317 человек - 2 910 военнослужащих, курсантов, воспитанников довузовских учреждений, а также 407 гражданских специалистов, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

Среди военнослужащих заразились 1 723 человека, выздоровели 369 человек. Сняты с контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения 2 386 человек, которые контактировали с зараженными.

Коронавирус выявлен у 1 132 курсантов и слушателей высших военных учебных заведений. Среди воспитанников довузовских учебных заведений положительными оказались результаты тестов у 55 человек, среди гражданского персонала - у 407 человек.

Накануне общее число военнослужащих, курсантов и гражданских специалистов, болеющих коронавирусом, составляло 3 197 человек (+120 за сутки).

В то же время в воскресенье Минобороны сообщает о 55 заболевших воспитанниках довузовских учреждений, накануне сообщалось о 75 случаях, а 8 мая их насчитывалось 187.

Согласно данным военных, большинство заболевших во всех структурах Минобороны РФ не имеют симптомов заболевания.

По последним данным, в России зарегистрированы 209 688 случаев заболевания коронавирусом.