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Число заболевших коронавирусом в Вооруженных силах России достигло 3,2 тыс.

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Коронавирус в Вооруженных силах России обнаружен у 3 197 военнослужащих, курсантов и гражданских специалистов, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

В частности, в ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 9 мая установлено 1 656 военнослужащих с положительными результатами (8 мая - 1576). Из них 418 проходят лечение в госпиталях Минобороны России, еще 568 человек помещены в изоляторы, в гражданские больницы попали 19 военных, еще 651 изолирован на дому.

В тяжелом состоянии находятся трое военнослужащих, состояние еще 14 оценивается как средней тяжести, остальные - без симптомов заболевания.

Среди военных выздоровело 323 человека, сняты с контроля медиков 2 283 человека, у которых второй тест показал отрицательный результат.

Число заболевших военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования составило к субботе 1 145 человек (8 мая - 1 193 человека). Кроме того, коронавирус выявлен у 396 лиц из числа гражданского персонала.

Накануне сообщалось о 3 153 заболевших коронавирусом в структуре ВС РФ.

Также Минобороны сообщило о 75 воспитанниках довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования и выздоровевших 233 воспитанниках, при этом накануне их было 187, а выздоровевших - 121.

Минобороны РФ коронавирус

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