Путин в понедельник выступит с обращением к гражданам

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 11 мая, выступит с обращением к гражданам, сообщает пресс-служба Кремля.

Обращение намечено на вторую половину дня. Как ожидается, в нем глава государства затронет вопросы санитарно-эпидемиологической обстановки и новых мер поддержки граждан и экономики страны.

Первый раз президент обращался к гражданам в связи с коронавирусной пандемией 25 марта, он объявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей, гражданам было рекомендовано покидать жилье только в случаях крайней необходимости. Одновременно президент объявил о введении целого комплекса социальных и экономических меры, которые предпримет государство для поддержки граждан и бизнеса в это непростое время.

После этого ограничительные меры дважды продлевались. Таким образом, на данный момент, период нерабочих дней в стране с сохранением заработной платы действует с 28 марта по 11 мая.

По данным на 11 мая, Россия вышла на третье место в мире по количеству заболевших коронавирусом: в стране 221 344 случаев COVID-19, 11 656 из них выявлены в последние сутки.