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С 12 мая в России начнут возобновлять работу базовые отрасли экономики

Местные власти смогут приостанавливать работу предприятий при нарушении мер санитарной безопасности

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - С 12 мая необходимо создать условия для возобновления работы предприятий в базовых отраслях экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам в начале совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Речь идет о компаниях, которые работают в сфере энергетики, связи, строительства, сельского хозяйство, добычи полезных ископаемых. Путин подчеркнул, что на таких предприятиях нет необходимости прямого контакта с потребителями, "а значит, есть возможность возобновления работы с низкими рисками, естественно, при соблюдении всех санитарных норм".

Президент РФ заявил, что руководители регионов в случае необходимости по согласованию с правительством могут ограничивать или приостанавливать работу предприятий, где невозможно обеспечить меры санитарной безопасности.

"Если такое решение принято, за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, как и прежде, сохраняется заработная плата. Это принципиальное требование", - добавил президент, поручив руководителям регионов держать этот вопрос на контроле.

Кроме того, сообщил президент, "как и прежде, продолжат работу все государственные и муниципальные органы власти, организации так называемого непрерывного цикла, медицинские учреждения, аптеки финансовые структуры, торговля продуктами питания и товарами первой необходимости".

Ранее работа предприятий была ограничена в связи с введением режима нерабочих дней.

Владимир Путин

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