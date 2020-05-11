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Президент РФ проведет совещания по поддержке АПК, связи и легкой промышленности

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Совещания по поддержке сельского хозяйства, легкой промышленности, связи и IT-индустриии в условиях ограничений, вызванных коронавирусом, пройдут в ближайшее время, заявил в понедельник президент России Владимир Путин.

"Вы знаете, что практически каждую неделю с участием бизнеса мы проводим совещания по поддержке и развитию ключевых отраслей экономики", - сказал он в начале совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

По его словам, "такую практику выработки адресных решений, донастройки уже принятых мер в ближайшее время обязательно продолжим".

"Рассмотрим ситуацию в сельском хозяйстве, легкой промышленности, в сфере связи и IT-индустрии", - добавил Путин.

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Россия Владимир Путин АПК

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