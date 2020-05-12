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"Роснефть" попросила у правительства льготы для сложного газового месторождения

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо от 23 марта. Подлинность документа подтвердили источники.

В письме говорится, что березовская свита имеет сложные геологические особенности и требует инновационных технологий, поэтому без льгот промышленная добыча газа из этих залежей будет нерентабельна.

Сечин предложил снизить ставку НДПИ для таких залежей, установив для нее коэффициент 0,21. Такая льгота еще с 2013 года действует для других трудноизвлекаемых запасов газа компании — так называемых туронских залежей, и было бы логично уравнять условия для похожих по характеристикам ресурсов, считает он.

Потенциальные ресурсы березовской свиты только в пределах участков "Роснефти" составляют 1,3 трлн куб. м газа, говорится в письме.

Основным получателем льгот может стать один из крупнейших новых газовых проектов "Роснефти" — Харампурское месторождение, которое компания разрабатывает вместе с BP (у британской компании 49% в проекте), следует из письма Сечина.

В рамках СП "Роснефти" и ВР - "Харампурнефтегаз" - планируется добыча нефти на зрелых месторождениях и реализация проекта добычи газа. Разработка сеноманской залежи позволит добывать свыше 10 млрд куб. метров. Запуск проекта был отложен на год - до 2021 года. Потенциал дальнейшего наращивания газодобычи связан с освоением туронской залежи, что позволит более чем удвоить общие объемы производства.

"Роснефть" в годовом отчете сообщала, что в 2019 году для низкопроницаемых кремнистых опоковидных коллекторов березовской свиты была разработана технология освоения трудноизвлекаемых запасов сухого газа. В 2019 году по результатам испытания скважин в интервале березовской свиты прирост извлекаемых запасов газа категории В1С1 + В2С2 составил 30,5 млрд кубометров.

Роснефть Михаил Мишустин Игорь Сечин березовская свита

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