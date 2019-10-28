В Минэнерго затраты на "Восток Ойл" оценили в 10 трлн рублей

Добыча там будет рентабельной с учетом налоговых льгот и при цене нефти до $35-$40 за баррель

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Если запасы арктического проекта "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" "Восток Ойл" будут подтверждены, затраты на его реализацию могут составить до 10 трлн рублей, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин. Сумма может быть и меньше, но создание необходимой инфраструктуры потребует триллионов рублей, добавил он.

Он объяснил, что речь идет о нескольких потенциальных месторождений на Таймыре, запасы на которых еще не подтверждены в окончательном виде.

"Основу новой провинции составляет Паяхское месторождение, где определенные запасы. Но в целом освоение Таймыра - это очень большие траты, строительство значительного масштаба инфраструктуры, включая порт в бухте Север", - сказал чиновник.

Северный морской путь для реализации сырья был выбран как один из перспективных потенциальных маршрутов, потому что за счет этого можно получать определенную премию, по аналогии с Новопортовским месторождением, добавил Сорокин. Оценку этой премии для "Восток Ойла" еще не установили. По словам чиновника, "потенциально это премия выше, чем Козьмино".

Решение о переориентации грузопотоков на север при реализации проекта "Восток Ойл" будет приниматься в зависимости от объемов добычи нефти, сообщил Сорокин.

В проект "Восток Ойл" входят крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективные нефтеносные площадки на севере Красноярского края, такие, как Паяхская группа месторождений и Западно-Иркинский участок. Ожидаемая суммарная добыча проекта - 50-100 млн тонн в год.

Новая, пятая категория налога на добавленный доход (НДД) не распространится на Ванкорский кластер "Роснефти", где уже идет добыча нефти, она затронет только новые проекты на суше Арктики, сообщил начальник департамента по налоговой и таможенной политике министерства финансов Алексей Сазанов.

Ванкорский кластер может получить вычет из НДПИ, если "Роснефть" профинансирует создание инфраструктуры для новой нефтегазовой провинции на Таймыре, добавил Сазанов. По его словам, Минфин предлагает установить этот вычет на десять лет с 2020 года.

"Когда мы говорим про вычет из НДПИ Ванкора, мы имеем в виду весь Ванкорский кластер. Но этот вычет будет возникать только в том случае, если цена нефти будет выше базовой цены нефти. Есть условие, что если цена нефти ниже базовой цены нефти, то вычет 0. Базовая - это как установлено в бюджете, $42 за баррель, и она индексируется каждый год. То есть, только в случае, если будут существовать некие дополнительные доходы, этот вычет будет предоставляться. И он будет предоставляться только в размере фактических понесенных затрат", - пояснил чиновник.

По словам Сорокина, добыча нефти на Таймыре с 5-й группой НДД и вычетом на инфраструктуру останется рентабельной при цене на нефть $35-$40 за баррель.

"Это (поддержка проекта. - ИФ.) делается для того, чтобы привлечь инвестиции, чтобы показать рентабельность проекта, что инфраструктура условно убирается из формулы частично для того, чтобы повысить рентабельность. Потому что сам по себе НДД без инфраструктурного вычета не даст достаточную доходность проекта", - пояснил он.

В Ванкорский кластер входят Ванкорское, Тагульское, Сузунское, Лодочное, Ичемминское месторождения. В 2018 году в рамках кластера было добыто 16 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа. "Роснефть" довела запасы нефти Ванкорского кластера до 1 млрд тонн, рассчитывает на новые площади с потенциалом более 800 млн тонн условного топлива.

Ранее в 2019 году глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил объединить арктические месторождения "Роснефти" - Лодочное, Тагульское и уже работающее Ванкорское, совместный проект с ВР "Ермак нефтегаз", а также Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова в арктический проект "Восток Ойл". Он попросил для проекта налоговые льготы в 2,6 трлн рублей на 30 лет и заявил о готовности инвестировать в него до 8,5 трлн рублей. В сентябре сообщалось, что Сечин не раз просил президента Владимира Путина ускорить внесение в Думу законопроекта о налоговых льготах для "Восток Ойла" и критиковал позицию Минфина как непоследовательную и субъективную.