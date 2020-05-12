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"Роснефть" попросила льготы для всех разработчиков сложных запасов газа

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" не просит эксклюзивные льготы для себя, а предлагает правительству предоставить всем участникам рынка равные условия разработки сложных запасов газа, сообщил представитель компании. Ранее о просьбе "Роснефти" написал РБК.

"При исчислении налога на добычу природного газа Налоговый кодекс предусматривает коэффициенты дифференциации в зависимости от сложности разработки запасов. Например, для дорогого в добыче газа туронских залежей и даже для дешевого в добыче газа сеноманских залежей на Ямале, предусмотрен коэффициент дифференциации 0,21 в первый год разработки, - сказал представитель "Роснефти". - При этом для залежей березовской свиты, требующих в процессе добычи сложных и дорогостоящих технических решений, таких коэффициентов установлено не было в связи с отсутствием проектов разработки таких залежей на момент принятия закона в 2013 году".

Сейчас отсутствие тких коэффициентов "сдерживает российские компании от инвестиций в добычу газа березовской свиты", добавил он.

По данным РБК, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Потенциальные ресурсы березовской свиты только в пределах участков "Роснефти" составляют 1,3 трлн куб. м газа, указано в документе. Компания уже разработала технологию добычи и получила приток газа на трех месторождениях.

Основным получателем льгот может стать один из крупнейших новых газовых проектов "Роснефти" - Харампурское месторождение, которое компания разрабатывает вместе с BP (у британской компании 49% в проекте), следует из письма Сечина.

В Минфине от комментариев отказались.

В рамках СП "Роснефти" и ВР - "Харампурнефтегаз" - планируется добыча нефти на зрелых месторождениях и реализация проекта добычи газа. Разработка сеноманской залежи позволит добывать свыше 10 млрд куб. метров. Запуск проекта был отложен на год - до 2021 года. Потенциал дальнейшего наращивания газодобычи связан с освоением туронской залежи, что позволит более чем удвоить общие объемы производства.

"Роснефть" в годовом отчете сообщала, что в 2019 году для низкопроницаемых кремнистых опоковидных коллекторов березовской свиты была разработана технология освоения трудноизвлекаемых запасов сухого газа. В 2019 году по результатам испытания скважин в интервале березовской свиты прирост извлекаемых запасов газа категории В1С1 + В2С2 составил 30,5 млрд кубометров.

Роснефть Михаил Мишустин Игорь Сечин березовская свита Минфин

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