Больница для осужденных загорелась в Тюмени

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Тюмени тушат больницу для осужденных, пострадавших нет, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар охватил кровлю производственного корпуса областной больницы ФСИН в Тюмени на улице Авторемонтной", - сказал источник.

Никто не пострадал.

В пресс-службе областного управления ФСИН агентству сообщили, что пожар возник на кровле производственного помещения в 11:18 (09:18 по московскому времени). В 12:07 (10:07 по Москве) возгорание локализовано, уточнил сотрудник пресс-службы.