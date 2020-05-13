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Пожар произошел в многоэтажном доме на юге Москвы

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел в 22-этажном жилом доме на юге Москвы, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС РФ.

Загоревшийся дом находится по адресу улица Ялтинская, 1. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Его удалось потушить.

Очаг пожара оказался на 22 этаже. Спасатели вывели оттуда семь человек, включая ребенка. Его осматривают врачи.

Причина возгорания не установлена. Информации о пострадавших пока не поступало.

В минувшую субботу в Москве горела больница для зараженных коронавирусом. Тогда пожар начался в личных вещах пациентов. Одна женщина погибла.

Москва

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