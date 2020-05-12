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ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Тверской области молодого человека, планировавшего теракт и нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что теракт он собирался совершить в городе Кимры. Гражданин РФ 2001 года рождения готовил поджоги зданий органов власти, вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, у задержанного изъяли модернизированный в боевой аналог травматический пистолет "ПМ" с самодельными боеприпасами, три самодельных зажигательных устройства по типу "коктейль Молотова", холодное оружие, средства связи и дневники с информацией о планируемом преступлении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), он арестован.

Тверская область ФСБ

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