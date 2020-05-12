Очередь из более чем 270 фур скопилась на границе с Китаем в Забайкальске

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Очередь из грузового транспорта скопилась на границе с КНР возле международного автомобильного пункта пропуска "Забайкальск", говорится в сообщении правительства Забайкальского края.

"Очередь из грузового транспорта уже месяц стоит на границе с Китаем. (. . .) Сейчас у границы стоит 273 фуры", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей, за сутки границу пересекли только 25 транспортных средств, за неделю - 258.

Китай временно закрыл границы и ограничил пропуск по грузовому направлению на автомобильном пункте пропуска. Перейти границу с КНР могут грузовые транспортные средства, перевозящие приоритетный груз (гуманитарная помощь, овощи).