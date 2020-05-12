Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:47Заразились
на 12.05В России 232 243+10 899В мире 4 177 504+75 805

Очередь из более чем 270 фур скопилась на границе с Китаем в Забайкальске

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Очередь из грузового транспорта скопилась на границе с КНР возле международного автомобильного пункта пропуска "Забайкальск", говорится в сообщении правительства Забайкальского края.

"Очередь из грузового транспорта уже месяц стоит на границе с Китаем. (. . .) Сейчас у границы стоит 273 фуры", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей, за сутки границу пересекли только 25 транспортных средств, за неделю - 258.

Китай временно закрыл границы и ограничил пропуск по грузовому направлению на автомобильном пункте пропуска. Перейти границу с КНР могут грузовые транспортные средства, перевозящие приоритетный груз (гуманитарная помощь, овощи).

РФ Забайкальский край Китай

Новости

Сечин попросил Путина увеличить доступность кредитования для "Роснефти"

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле

Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле

Источник назвал причиной возгораний аппаратов ИВЛ слабую проводку в больницах

Пандемия коронавируса

В ВОЗ сочли, что Россия выходит на стабилизацию ситуации с коронавирусом

Больница Святого Георгия на время откажется от аппаратов ИВЛ "Авента-М"

ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Аппарат ИВЛ в больнице Петербурга, где погибли пять пациентов, загорелся на глазах у врача

Аппарат ИВЛ в больнице Петербурга, где погибли пять пациентов, загорелся на глазах у врача
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');