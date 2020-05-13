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Китай в 2 раза сократил поток грузовиков на границе с Приморьем из-за коронавируса

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Китайские власти сократили в два раза сократили пропуск грузовиков в пункте через российско-китайскую границу Пограничный - Суйфэньхэ из-за выявления коронавируса у водителя из РФ, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

"Как сообщил директор Владивостокского филиала ФГКУ "Росгранстрой" Игорь Хрущев, 12 мая в Суйфэньхэ после пересечения российско-китайской границы при тестировании на COVID-19 был выявлен российский водитель с положительным результатом на вирус", - отметили в пресс-службе.

Пандемия коронавируса

По словам Хрущева, чиновники КНР закрыли на карантин гостиницу, в которой проживали водители из РФ, и уведомили российскую сторону о том, что в ближайшие два-три дня пропускная способность на китайской стороне из-за этого уменьшится.

Хрущев добавил, что пропускная способность погранперехода в настоящее время снижена вполовину - с 30 до 15 транспортных средств в сутки в каждую сторону. Это связано исключительно с возможностями китайской стороны по обработке грузовиков в указанный период. Российского водителя, у которого выявлена коронавирусная инфекция, в тот же день отправили в РФ.

Власти Приморья обратились в правительство сопредельной китайской провинции Хэйлунцзян с просьбой в ближайшее время определить гостиницу для российских водителей и возобновить полномасштабный пропуск грузовиков через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ.

В свою очередь председатель профсоюза транспортных перевозчиков Приморского края Петр Куприянов сообщил "Интерфаксу", что на российской стороне, перед пунктом пропуска очереди на оформление ждут более 200 грузовых автомобилей, водители по несколько дней ожидают оформления.

"Водители в четверг (14 мая - ИФ) собирались перекрывать дорогу к пункту пропуска, чтобы привлечь внимание к проблеме", - сказал он.

В середине апреля также сообщалось об очередях из грузовиков на границе Приморья и Китая перед российским КПП. Это произошло после того, как китайская сторона ужесточила пропуск через границу с РФ в этом регионе.

В апреле китайские власти закрыли все пассажирские наземные погранпереходы на границе с Россией. Как сообщало генконсульство в Харбине, власти провинции Хэйлунцзян уведомили о закрытии КПП Пограничный - Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) и Забайкальск - Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия). С наступлением теплой погоды было прекращено движение через реку Амур по понтонной переправе, таким образом, через пункт пропуска Благовещенск - Хэйхэ (Хэйлунцзян) пересечь границу стало невозможно.

Хроника коронавируса. Май.

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Китай Приморский край Суйфэньхэ Пограничный Игорь Хрущев Коронавирус

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