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Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Фото: Антон Подгайко/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительного отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".

По информации правозащитников, Габышева увезли в психиатрическую больницу из его квартиры с привлечением сотрудников ОМОНа.

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Ранее, как напомнили в "Правозащите Открытки", к Габышеву "трижды приходили люди, представившиеся медработниками, и хотели взять тест на коронавирус", однако Габышев отказывался от теста.

Называющий себя шаманом Габышев год назад начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года.

Осенью против него возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым.

Александр Габышев Якутск

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