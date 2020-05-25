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Защита шамана Габышева попросила ЕСПЧ помочь освободить его из психбольницы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Защита якутского шамана Александра Габышева подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ходатайство о принятии срочных обеспечительных мер в связи с угрозой здоровью подзащитного в психиатрической больнице, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

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"Мы обратились с ходатайством согласно 39 Правилу (предварительные судебные меры) Европейской конвенции, в котором просим принять срочные обеспечительные меры и освободить Габышева", - сказал Прянишников.

По его словам, решение о принятии этих мер от ЕСПЧ может прийти в течение нескольких дней.

"Габышев с 12 мая находится в психдиспансере, где получает медикаментозное лечение без соответствующего решения суда", - сказал Прянишников.

Называющий себя шаманом Александр Габышев год назад начал пешее путешествие длиной в 8 тысяч км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года.

Осенью в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, он и его сторонники неоднократно были задержаны и в результате окончательно прекратили свой поход.

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая, как сообщали в в "Правозащите Открытки", шамана принудительно увезли в психиатрическую больницу из его квартиры с привлечением сотрудников ОМОНа.

Александр Габышев Алексей Прянишников Якутск

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