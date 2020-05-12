Оппозиция раскритиковала введенный Думой запрет на участие в выборах судимых по "дадинской статье"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционные политики и правозащитники раскритиковали закон о запрете участвовать в выборах судимых по 50 статьям средней тяжести, который Госдума приняла во втором чтении. Критики закона считают, что он станет новым инструментом отсечения неугодных кандидатов.

Поправка о запрете была внесена перед вторым чтением в законопроект о корректировке одномандатных округов из-за изменения численности избирателей и о возможности подавать заявление о голосовании через "Госуслуги". Авторами законопроекта названы единороссы Дмитрий Вяткин, Дмитрий Белик и Евгений Ревенко.

Новая поправка запрещает участвовать в выборах на любые должности лицам, имеющим на день голосования неснятую и непогашенную судимость за ряд преступлений средней тяжести, и до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Пока такой запрет есть только для тяжких и особо тяжких статей.

Депутаты расширили его и на 50 статей средней тяжести, среди которых оказалась и так называемая "дадинская" статья 212.1 - об ответственности за многократное нарушение закона о митингах. Также в перечень вошли статьи о преступлениях против избирательной системы, различных видах мошенничества со стороны предпринимателей (ст. 159), уничтожении либо повреждении воинских захоронений (243.4).

Также под запрет попала часть 2 статьи 112 УК, предусматривающая наказание за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. Еще в перечне преступления в области добычи редких животных, внедрение компьютерных вирусов, убийство матерью новорожденного ребенка, склонение к самоубийству, а также публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, совершенные с использованием СМИ либо лицом, занимающим государственную должность в федеральных или региональных властных структурах.

Член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе назвал решение депутатов антиконституционным.

"Имеются в виду статьи уголовные, но сюда подверстываются и политические. "Дадинская статья" - абсолютно политическая, уже Конституционный суд высказался, что она не соответствует реалиям и духу законодательства. Как можно запрещать людям, которые осуждались по этой статье, баллотироваться?", - сказал он.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков обратил внимание, второе чтение закона прошло, пока все отвлеклись на пандемию. По его словам, если закон будет принят, то не смогут участвовать в выборах не только судимые за нарушение правил организации митингов, но и, например, судимые за такие, с его точки зрения, спорные статьи как распространение фейков, реабилитацию нацизма, призывы к терроризму, угрозы судье и мошенничество.

"Нет, это не "криминал идет во власть", это власть лишает своих противников шанса сменить ее мирным путем. Удобный механизм, чтобы любого неудобного политика включить в список тех, кто не может участвовать в выборах. Нужно понимать, что сегодня любая неверная запятая или твит могут стать причиной для дела об экстремизме. Речь фактически идет о том, чтобы участвовали только кандидаты, утвержденные властью", - сказал Гудков.

Лидер "Яблока" Николай Рыбаков тоже считает, что закон принят для ограничения возможности участия в выборах гражданских активистов. "Система действует так, что сначала людям неправосудно, несправедливо дают сроки, а потом вводят вот такие ограничения. Почему-то Госдума и администрация президента думают, что это поможет как-то сохранению режима. Такие меры только усугубляют недоверие к власти", - сказал он.

В "Яблоке" есть политики, которым этот закон закроет доступ к выборам, это, например, краснодарский эколог Евгений Витишко, которого партия уже выдвигала в Госдуму. В 2012 году Витишко был приговорен к трем годам колонии за нанесение надписей на забор дачи губернатора Александра Ткачева - по мнению активиста, к даче незаконно был присоединен участок лесного массива.

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров связал принятие поправки с "высокими протестными настроениями и низким рейтингом власти". "Понимая, что рейтинг правительства и президента все ниже, а действия в период пандемии, да и в целом ошибки управления неминуемо вызовут новую протестную волну, власть страхуется. Нарисовать человеку две административки, а потом и уголовку не составит труда", - считает Пивоваров.

Зампред Партии роста Виктор Звагельский в целом приветствует новый закон. "Вообще посыл закона нормальный и, в целом, если не вдаваться в проблемы, которые он может вызвать, он положительный. Во власти, особенно в регионах, есть сегодня те, кто проходил и по тяжелым статьям. Оградить криминал от власти это важно", - считает он.

При этом он, как член партии бизнесменов, обращает внимание на другую статью Уголовного кодекса, попавшую в список запретных - ст. 159 "Мошенничество". "Так как ее формулировки очень размыты, по ней проходили только в прошлом году 250 тыс. человек, причем 80% из них - по "резиновым пунктам". Это притча во языцех, что сегодня по "неисполнению договорных обязательств", а также по "кредитным обязательствам" можно привлечь буквально любого предпринимателя. Это гильотина, отсекающая конкурентов, а теперь еще и отекающая участие в выборах", - уверен Звагельский

У партии тоже есть такой потенциальный кандидат в Кургане - владелец котельных Леонид Бычков, планировавший участие в губернаторских выборах, он проходил по ч.1 ст. 159 о неисполнении договорных обязательств в отопительный сезон. В партии уголовное преследование связывают с конфликтом с местными властями.