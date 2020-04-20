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Приговор активисту Котову по "дадинской статье" смягчили с 4 до 1,5 лет колонии

Приговор активисту Котову по "дадинской статье" смягчили с 4 до 1,5 лет колонии
Активист, член участковой избирательной комиссии Константин Котов
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд смягчил приговор активисту Константину Котову, осужденному ранее на четыре года колонии по так называемой "дадинской статье".

"Приговор Тверского суда Москвы от 5 сентября 2019 года в отношении Котова отменить, апелляционные жалобы адвокатов удовлетворить частично. Признать Котова виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в решении суда.

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Осенью Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии по статье о неоднократном нарушении на митингах. Свидетели обвинения - 13 полицейских - заявили, что подсудимый участвовал в несогласованной акции 10 августа, кричал лозунги и давал интервью. Телеканал "Дождь" нашел запись задержания Котова и сообщил, что на видео видно, как Котов вышел из метро, ничего не скандируя, и уже через полминуты был задержан.

Конституционный суд 27 января по жалобе Котова потребовал пересмотреть судебные решения в отношении него. КС счел, что в этом деле суды толковали статью 212.1 УК не так, как Конституционный суд, и не учли общественную опасность нарушения.

Статья, по которой Котов был привлечен к уголовной ответственности, получила известность как "дадинская" - по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней. Его преследование было прекращено Верховным судом.

Константин Котов

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